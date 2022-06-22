Розслідування шахрайства: на Житомирщині накладено арешт на майно підприємства Білорусі на суму понад ₴30 мільйонів

Слідчі Головного управління поліції Житомирщини спільно з оперативниками УСБУ та за процесуального керівництва обласної прокуратури викрили схему ошуканства зі статутним капіталом підприємства та невиплатою заробітної плати. Також встановлено, що засновник та власник заводу з Білорусі. Відтак для унеможливлення використання прибутків підприємства для фінансування збройної агресії проти України, а також для забезпечення збереження речових доказів у провадженні на майно накладено арешт.

Кримінальне провадження слідчі відділу розслідування злочинів у сфері господарської діяльності слідчого управління поліції розпочали у травні 2022 року за матеріалами співробітників УСБУ регіону за ознаками правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України.

Попередньо встановлено, що посадові особи підприємства створили штучний борг із виплати заробітної плати працівникам для безпідставного формування сум ПДВ у системі електронного адміністрування. Окрім того, у ході слідчих дій отримано документальні свідчення про те, що засновником та власником заводу є Гомельська міська рада народних депутатів Білорусі.

Відтак для розслідування усіх обставин кримінального діяння та унеможливлення подальшої господарської діяльності підприємства на території Коростенського району, прибуток від якої може спрямовуватись до рф, а отже використовуватись для фінансування збройної агресії проти України, слідчі поліції за процесуального керівництва Житомирської обласної прокуратури провели низку дій: огляд, тимчасовий доступ до речей і документів, вилучення, передачу на відповідальне зберігання та ін.

Окрім того, за відповідним клопотанням 20 червня ухвалою Корольовського районного суду м. Житомира накладено арешт на понад 350 найменувань, у тому числі на цехи, майстерні, транспортні засоби та спецтехніку й інше майно. За попередніми підрахунками, вартість вилученого становить понад 30 мільйонів гривень.

Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Житомирської області