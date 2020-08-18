Розслідуються факти розкрадання майна на філіях ДП «Конярство України»

Широкого суспільного розголосу на Луганщині набула ситуація щодо стану занепаду та доведення до банкрутства чотирьох філій державного підприємства «Конярство України» – «Новоолександрівського кінного заводу № 64», «Стрілецького кінного заводу № 60», «Лимарівського кінного заводу № 61» та «Деркульського кінного заводу № 63».

Прокуратура Луганської області своєчасно реагує на всі заяви про злочини та надає їм належну правову оцінку. На даний час правоохоронцями розслідується низка кримінальних проваджень стосовно колишніх та діючих посадових осіб державного підприємства.

Інформуємо, що ще в травні 2020 року за заявами працівників філій державного підприємства розпочато кримінальні провадження стосовно колишніх посадових осіб ДП «Конярство України» за фактом привласнення та розтрати державних коштів шляхом підписання фіктивних угод з приватним підприємством на виконання сільськогосподарських робіт та послуг (ч. 5 ст. 191 КК України).

Крім того, розслідується факт незаконного заволодіння майном державного підприємства та крадіжки зерна в особливо великому розмірі (ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 185 КК України). За даними слідства, діюче керівництво чотирьох філій держпідприємства уклало договори з ТОВ-спільником з метою розкрадання державного майна. Вони передбачали виконання польових робіт на земельних площах, після чого агрофірма мала забрати зібраний врожай сільськогосподарських культур.

Слідством встановлено, що у документах цілеспрямовано вказуються занижені дані щодо врожайності та безпідставно формується дебіторська заборгованість для подальшого заволодіння бюджетними коштами.

З метою недопущення подальшого розкрадання майна прокуратурою вжито вичерпних заходів. У рамках досудового розслідування проведено огляд земельних ділянок, накладено арешт на цьогорічний врожай на землях загальною площею понад 4 тис. га та 7 одиниць сільськогосподарської техніки.

Разом з тим, особи, які претендують на вищезначене майно організовують численні акції протесту, заважають працівникам правоохоронних органів проводити слідчі дії та неодноразово погрожували фізичною розправою представникам ДП «Конярство України» із використанням вогнепальної зброї.

У ході досудового розслідування проведено ряд обшуків за місцем проживання представників суб’єктів господарювання та у їх автомобілях. Під час обшуків вилучено документацію та велику кількість зброї. За фактом незаконного поводження зі зброєю, бойовими припасами та вибуховими речовинами внесено відомості до ЄРДР за ч. 1 ст. 263 КК України. Вилучене направлено для проведення експертиз.

На даний час вживаються заходи щодо забезпечення збереження врожаю. З метою встановлення збитків, завданих діяльністю керівництва філій, вирішується питання щодо організації перевірки фінансово-господарської діяльності філій. Досудове розслідування, яке здійснюється слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Луганській області, триває.

Прокуратура Луганської області вживає всі можливі та необхідні заходи, спрямовані на захист інтересів державного підприємства та притягнення винних до відповідальності.

Прес-служба прокуратури Луганської області