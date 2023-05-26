Розстріл авто з мирними мешканцями Гостомеля: завершено розслідування щодо п’ятьох російських окупантів

Правоохоронці скерували справу до суду відносно фігурантів, які в період тимчасової окупації Гостомеля обстріляли 10 автомобілів, внаслідок чого постраждало 11 цивільних осіб. Злочинцям загрожує до п’ятнадцяти років або довічне позбавлення волі.

Під час досудового розслідування воєнних злочинів, скоєних російськими військовими слідчі поліції Києва спільно зі співробітниками управління в АР Крим та місті Севастополі та працівниками управління карного розшуку ГУНП у місті Києві, Служби безпеки України та під процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури було встановлено п’ятьох військових рф, які в період тимчасової окупації Гостомеля обстріляли 10 автомобілів із мирними мешканцями, які намагалися виїхати із зони бойових дій у напрямку Києва. Внаслідок обстрілів загинуло п’ятеро людей, а ще шестеро отримали поранення.

У ході проведення ряду слідчих та оперативно-розшукових заходів слідчими столиці було зібрано необхідну доказову базу для притягнення винних до відповідальності. П’ятьом фігурантам, 1971-х, 1976, 1978, 1993 років народження, заочно повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України – порушенні законів та звичаїв війни, поєднаному з умисним вбивством. Санкція статті передбачає до п’ятнадцяти років або довічне позбавлення волі.

Наразі слідчі поліції Києва під процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури та Печерської окружної прокуратури завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні, розпочатому за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднане із умисним вбивством. Обвинувальний акт скеровано до суду для розгляду справи по суті.

Відділ комунікації поліції Києва