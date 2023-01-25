Розстріл евакуаційних автобусів та вбивство мирних мешканців — на Ізюмщині зафіксовано чергове звірство російських окупантів

Як тільки російські терористи ступають на українську землю, вони одразу нищать все навкруги та вбивають ні в чому не винних людей, які просто хотіли вижити.

Жахлива трагедія сталась у смт Борова Ізюмського району 14 квітня 2022 року. Це був другий день окупації населеного пункту.

Російські військові розстріляли два евакуаційні автобуси з мирними мешканцями. Люди їхали до своїх домівок у Луганській області. Ворог підступно, цинічно та цілеспрямовано почав стріляти з крупнокаліберного кулемету та стрілецької зброї по автобусах з людьми.

Наразі встановлено загибель щонаймеше дев‘яти осіб: вони згоріли живцем в автобусі. Також встановлено, що тринадцять осіб врятувались та були доставлені до місцевої лікарні.

У травні всіх загиблих поховав мешканець смт Борова. 24 січня 2023 року прокурори спільно зі слідчими СУ ГУНП в Харківській області провели ексгумацію.

Наразі рештки трупів направлено для проведення судово-медичних експертиз.

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Харківська обласна прокуратура