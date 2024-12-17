Розстріл пʼятьох цивільних на Чернігівщині: поліція ідентифікувала російського окупанта, який їх затримував

Військовослужбовець збройних сил РФ Вадім Альмухамбетов підозрюється у порушенні законів та звичаїв війни.

За текстом підозри, йдеться про старшого сержанта 15 мотострілецької бригади (військова частина 90600), який брав участь в окупації Чернігівської області.

27 лютого 2022 росіяни захопили село Старий Биків і робили обхід домоволодінь, випитуючи про українських військових У перший же день окупанти затримали пʼятьох цивільних. Причому двох із них затримав особисто Альмухамбетов. Одного чоловіка зупинили просто на вулиці, коли він їхав на велосипеді.

Погрожуючи вбивством, Альмухамбетов наказав усім пʼятьом стати в колону і так їх повели до ділянки автодороги Курськ-Суми-Київ, де розташовувался російська військова техніка. Наступного дня поблизу траси знайшли тіла пʼятьох людей із ознаками насильницької смерті.

Альмухамбетову інкримінується ч.1 ст.438 ККУ, тобто воєнний злочин, не повʼязаний з умисним убивством. Імовірно, наразі ще не достатньо доказів, що саме він убив затриманих. // Судовий репортер