Розстріляли та спалили людей в автівці: взято під варту ще одного учасника потрійного вбивства на Харківщині

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури повідомлено про підозру 41-річному чоловіку за фактом умисного вбивства трьох осіб, вчиненого за попередньою змовою групою осіб (п.п. 1, 12 ч. 2 ст. 115 КК України).

Як повідомлялось раніше, 23 березня цього року шестеро чоловіків, перебуваючи на дорозі поблизу с. Зелений Гай Великобурлуцького району Харківської області, використовуючи автоматичну вогнепальну зброю, якою заволоділи з розбитої військової колони на території смт Печеніги, вбили трьох людей через неприязні стосунки у минулому.

Після цього зловмисники розсадили загиблих в салон автівки, яка належала одному з потерпілих. Згодом чоловіки поїхали в бік с. Шиповате, де мешкав один із загиблих, спалили автомобіль з потерпілими, імітувавши смерть під час обстрілу, та втекли.

У квітні правоохоронці затримали двох підозрюваних – одного в Полтаві, іншого під час спроби покинути територію Харківщини. Наразі вони перебувають під вартою.

3 жовтня під час проведення стабілізаційних заходів на деокупованій території затримано третього зловмисника.

Суд задовольнив клопотання прокурорів Харківської обласної прокуратури та обрав затриманому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Наразі встановлюється місцезнаходження ще трьох фігурантів, їх оголошено у розшук.

Досудове розслідування проводить СУ ГУНП в Харківській області, оперативний супровід здійснюють співробітники Управління стратегічних розслідувань в Харківській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України.

Харківська обласна прокуратура