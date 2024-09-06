Розстріляли цивільне авто на Київщині – судитимуть п’ятьох російських окупантів

Прокурори Офісу Генерального прокурора скерували до суду обвинувальний акт стосовно 5 військовослужбовців рф у порушенні законів та звичаїв війни, поєднаному з умисним вбивством, жорстокому поводженні з цивільним населенням (ч. 2 ст. 438, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 КК України).

Розслідуванням встановлено, що на початку березня 2022 року обвинувачені разом з іншими співслужбовцями одного із підрозділів 331 парашутно-десантного полку 98 повітряно-десантної дивізії повітряно десантних військ зс рф з автоматичної стрілецької зброї розстріляли легковий автомобіль, який рухався по автодорозі неподалік села Здвижівка Бучанського району Київської області. Водій автівки загинув на місці.

Намагаючись приховати вчинений злочин, російські військовослужбовці закопали тіло загиблого у лісі.

Досудове розслідування здійснювалося Головним слідчим управління Служби безпеки України за оперативного супроводу оперативних підрозділів Національної поліції України.

Офіс Генерального прокурора