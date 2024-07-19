Розстрілювали авто з цивільними, які намагалися евакуюватися – Нацполіція встановлює свідків російського терору на Київщині

Слідчі поліції розслідують масові вбивства мирного населення армією рф з 26 лютого по 30 березня 2022 року на відрізку траси Київ-Чоп між селами Бузова та Березівка Бучанського району. Поліцейські встановлюють усіх потерпілих та свідків, хто може надати будь-яку інформацію щодо воєнних злочинів загарбників.

Слідчі слідчого управління ГУНП в АР Крим та м. Севастополі проводять досудове розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 Кримінального кодексу України).

Російські воєнні злочинці облаштували бойові позиції між селами Бузова та Березівка Бучанського району поблизу АЗС «БРСМ» та з різного виду озброєння розстрілювали автомобілі, на яких місцеві мешканці намагалися виїхати з зони бойових дій. росіяни також вбивали місцевих, які йшли пішки чи виїжджали на велосипедах.

Поліцейські встановили, що окупанти розстріляли дев’ять цивільних автівок та вбили 22 людини, ще шістьох поранили.

Якщо у вас є інформація щодо цих воєнних злочинів загарбників – повідомте на спецлінію поліції 102 або за номером 0977262962.

Національна поліція України