Розстрілювали людей в Ірпені: скеровано до суду обвинувальний акт щодо російського окупанта

У березні минулого року військові роти 173-го окремого розвідувального батальйону 106-ї дивізії зс рф розстріляли колону автомобілів з цивільними, які намагалися виїхати з Ірпеня. Поліцейські встановили трьох воєнних злочинців та повідомили їм про підозру. Наразі обвинувальний акт щодо командира розвідувальної роти 173-го окремого розвідувального батальйону рф направлено до суду.

Нагадаємо: поліцейські встановили, що упродовж 5-6 березня 2022 року російські військові розстріляли 10 цивільних автомобілів.

Місцеві мешканці разом із маленькими дітьми намагалися евакуюватися з Ірпеня. Люди наклеїли на автомобілі листи з написами «ДІТИ» та «ЕВАКУАЦІЯ», щоб позначити, що це – цивільні транспортні засоби. Колона рухалася у напрямку Житомирської траси. Коли автомобілі доїхали до ЖК «Кошовий», російські військові відкрили вогонь по цивільних із гранатометів та стрілецької зброї.

Внаслідок розстрілів 9 людей загинули, ще 12 – отримали поранення, у тому числі малолітня дитина.

Окрім того, воєнні злочинці жорстоко відносилися до поранених. Вони не давали можливості надати їм допомогу, люди лежали на дорозі та повільно помирали на очах у рідних.

Слідчі поліції встановили трьох військовослужбовців зс рф, які причетні до розстрілу евакуаційної колони. Це – командир розвідувальної роти 173-го окремого розвідувального батальйону та два військові 137-го гвардійського парашутно-десантного полку 106-ї гвардійської повітряно-десантної дивізії. Їм було повідомлено про підозру.

Наразі слідчі управління організації розслідування злочинів, учинених в умовах збройного конфлікту, ГСУ Нацполіції направили до Ірпінського міського суду Київської області обвинувальний акт щодо командира роти.

Йому інкримінують вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 438 (Жорстоке поводження з цивільним населенням, порушення законів та звичаїв війни, вчинене за попередньою змовою групою осіб, поєднане із умисним вбивством) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає довічне ув’язнення.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалось за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора та оперативного супроводу працівників Департаменту захисту інтересів суспільства і держави Нацполіції України.

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Управління комунікації Національної поліції України