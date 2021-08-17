Розтрата ₴2 млн. на реконструкції навчальних закладів столиці – підозрюють начальника управління освіти РДА

Прокурорами Київської міської прокуратури повідомлено про підозру начальнику управління освіти Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації у розтраті коштів, виділених на реконструкцію навчальних закладів (ч.ч. 3, 4, 5 ст. 191 КК України).

За даними слідства, у грудні 2020 року управлінням освіти Святошинської РДА укладено 12 договорів з 8 підрядними організаціями щодо виконання ремонтних робіт у закладах освіти на території Святошинського району столиці.

Наприкінці грудня 2020 року начальник управління освіти підписав фіктивні акти приймання виконаних будівельних робіт на загальну суму близько 2 млн грн. При цьому, він достовірно знав, що до документів, які є підставою для перерахування коштів за виконання робіт, внесені неправдиві відомості – завищено обсяги проведених будівельних робіт або вказано роботи, які взагалі не виконано. Таким чином він здійснив розтрату коштів місцевого бюджету на цю суму.

Наразі вирішуються питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває, проводяться невідкладні слідчі дії з метою встановлення інших учасників злочину.

Викрито кримінальне правопорушення прокурорами спільно зі слідчими СУ Головного управління Нацполіції у м. Києві за оперативного супроводу співробітників Управління стратегічних розслідувань у м. Києві ДСР Нацполіції України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

За матеріалами Київської міської прокуратури