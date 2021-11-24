Розтрата ₴3 млн. на прибиранні вулиць міста – у Департаменті ЖКК Черкаської міськради проведено обшуки

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури проведено обшуки в приміщенні Департаменту житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради та у приміщеннях приватного підприємства в межах кримінального провадження, розпочатого за фактом заволодіння бюджетними коштами, виділеними на прибирання вулиць міста.

Згідно з матеріалами слідства, у 2019 році, за результатами проведення процедур публічних закупівель, між міською радою та підприємством укладено договір про надання послуг механізованого та ручного прибирання території в адміністративних межах міста Черкаси.

Однак, не зважаючи на те, що виконавець послуг сплачує податки за спрощеною системою, у договір було включено податок на додану вартість, чим безпідставно завищено ціну договору на 3 млн гривень, та як наслідок завдано збитків місцевому бюджету на вказану суму.

У ході обшуків правоохоронці вилучили первинну фінансову документацію, яка має значення для розслідування кримінального провадження.

У межах слідства діям усіх службових осіб, причетним до кримінального правопорушення, буде надана правова оцінка.

Досудове розслідування здійснюється слідчими Територіального управління ДБР, розташованого у місті Києві.

Київська міська прокуратура