Розтрата майна на ₴1,2 млн. – на Київщині підозрюють службовця управління благоустрою КП

За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури повідомлено про підозру колишньому в.о. заступника начальника одного з Боярських КП у привласненні та розтраті майна шляхом зловживання службовим становищем, вчиненого повторно у великих та особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 КК України).

За даними слідства, колишній в.о. заступника начальника та за суміщенням головний механік одного з Боярських КП, будучи стороною договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність, упродовж 2019-2020 років умисно здійснив розтрату ввіреного йому майна – товарно-матеріальних цінностей на суму понад 1,2 млн грн.

Під час санкціонованих обшуків за місцем його проживання виявлено та вилучено частину привласненого майна, а саме 2034 паперових та пластикових паливних карток на 1680 л бензину, понад 3,5 тонни газу та понад 24,3 тис літрів дизпалива, а також накладну на 19000 л палива вартістю близько 423 тис грн. Крім того було вилучено ноутбук, документацію та інші докази протиправної діяльності.

Наразі підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчим відділом Головного управління Нацполіції в Київській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

За матеріалами Київської обласної прокуратури