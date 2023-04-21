Розтрата майже ₴1,3 млн. на ремонті святкової ілюмінації в Ужгороді – підозрюють експосадовця міськради та підрядника

За процесуального керівництва Закарпатської обласної прокуратури колишньому директору Департаменту міського господарства Ужгородської міської ради та його пособнику – засновнику підрядного товариства – повідомлено про підозру у розтраті майна у великих та особливо великих розмірах, а також службовому підробленні, вчинених за попередньою змовою групою осіб (ч.ч. 3, 4, 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України).

За даними слідства, підозрювані здійснили розтрату коштів із міського бюджету на загальну суму майже 1,3 млн грн під виглядом робіт з капітального ремонту об’єктів святкової ілюмінації. Йдеться про декорації для фотозони, які були розташовані в пішохідній частині міста, та вуличні гірлянди.

У документацію вносили недостовірні дані, необґрунтовано завищуючи вартість робіт. Згодом на підставі фальсифікованих довідок та актів наперед визначене підрядне товариство одержувало грошові кошти. Такі дії вчинялися систематично протягом року.

Наразі у кримінальному провадженні триває досудове розслідування, яке здійснюють слідчі ГУ Нацполіції Закарпаття за оперативного супроводу Управління СБУ в Закарпатській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Закарпатської обласної прокуратури