Розтрата майже ₴270 тис. бюджетних коштів – повідомлено про підозру директору пансіонату на Київщині

За процесуального керівництва Кагарлицької місцевої прокуратури повідомлено по підозру директору одного із геріатричних пансіонатів Департаменту соціального захисту населення Київської обласної державної адміністрації за фактами розтрати бюджетних коштів шляхом зловживання службовим становищем у великих розмірах та внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів (ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України).

За даними слідства, у 2020 році директор пансіонату, достовірно знаючи, що роботи за договором з капітального ремонту приміщень цехів для миття посуду та роздачі їжі товариством-підрядником фактично не виконані, зловживаючи своїм службовим становищем, підписав та завірив відтиском гербової печатки акт виконаних робіт та довідку про їх вартість. У подальшому, на підставі вказаних документів на рахунок підрядника перераховано бюджетні кошти.

Внаслідок протиправних умисних дій підозрюваного з держбюджету на користь товариства розтрачено майже 270 тис грн.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими Ржищівського відділення поліції Обухівського відділу поліції ГУ Нацполіції в Київській області.

У разі доведення вини, особі загрожує покарання у виді позбавленням волі на строк від 5 до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Примітка: відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається не винуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба прокуратури Київської області