Розтрата майже ₴400 тис. бюджетних коштів — директору філії ТОВ повідомлено про підозру

За процесуального керівництва Київської окружної прокуратури м. Харкова повідомлено про підозру директору філії товариства з обмеженою відповідальністю за фактом розтрати чужого майна, вчиненого у великих розмірах (ч. 4 ст. 191 КК України).

Як повідомив керівник окружної прокуратури Едуард Новіков, досудовим розслідуванням встановлено, що у березні 2019 року між товариством з обмеженою відповідальністю, що спеціалізується на продажі сільськогосподарської та будівельної техніки, та комунальним підприємством «Балаклійський водоканал» укладено договір поставки екскаватора-навантажувача на суму майже 2,5 млн грн.

Встановлено, що директор філії вказаного підприємства увійшов у змову з посадовими особами комунального підприємства, задля подальшого укладення договору за ціною майже на 400 тис. грн більше за ринкову.

На підставі підписаної угоди на рахунок товариства з обмеженою відповідальністю перераховано бюджетні кошти.

Внаслідок вказаних дій, директор філії товариства та посадові особи комунального підприємства заволоділи бюджетними коштами у сумі майже 400 тис. грн.

16 серпня 2021 року директору повідомлено про підозру.

Наразі вирішується питання про повідомлення про підозру посадовим особам комунального підприємства «Балаклійський водоканал».

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Досудове розслідування проводять слідчі слідчого відділу Харківського районного управління № 1 ГУНП в Харківській області, оперативний супровід здійснюють співробітники Управління СБ України в Харківській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури