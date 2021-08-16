Розтрата півмільйона гривень на закупівлі шкільних меблів – проходять обшуки в Управлінні освіти та інноваційного розвитку Печерської РДА

Печерською окружною прокуратурою м. Києва за оперативного супроводу ГУ БКОЗ СБУ в рамках кримінального провадження за фактом розтрати коштів, виділених на закупку шкільних меблів, проводяться обшуки в приміщеннях Управління освіти та інноваційного розвитку Печерської районної в місті Києві Державної адміністрації, а також за місцем проживання осіб, причетних до розтрати коштів місцевого бюджету.

Згідно з матеріалами слідства, службові особи Управління освіти та інноваційного розвитку Печерської РДА уклали договір з підприємством щодо постачання шкільних меблів в кількості 1470 шт. на загальну суму 940 800 грн. При цьому встановлено, що поставлені меблі не відповідають технічним вимогам проведених публічних закупівель, а їх вартість завищена більше ніж у двічі.

Згідно висновку експертизи сума збитків завданих місцевому бюджету становить понад 450 тис. грн.

Наразі на підставі ухвал суду у службових приміщеннях Управління освіти та інноваційного розвитку Печерської районної в місті Києві Державної адміністрації та за місцем проживання осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення проводяться невідкладні слідчі (розшукові) дії.

Нагадуємо, що відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура