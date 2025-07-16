Розтрата понад ₴22 млн на підприємстві Укрзалізниці на Вінниччині: повідомлено про підозру учасникам ОЗГ

Директор філії, два його заступники та головна бухгалтерка організували механізм незаконного нарахування доплат працівникам апарату. Усім фігурантам повідомлено про підозру.

За словами заступника начальника Вінницького райуправління Володимира Десятника, четверо посадовців вступили в змову та навесні 2022 року налагодили схему розтрати державних коштів. Всупереч рішення АТ «Укрзалізниця» про обмеження у період дії правового режиму воєнного стану в Україні нарахування премій, одноразових заохочень та інших додаткових виплат працівникам, які не задіяні на визначених роботах, спільники протиправно нараховували доплати до основної заробітної плати працівників.

За понад 2 роки ними оформлено понад 22 млн грн таких «надбавок», частину з яких отримувачі повертали зловмисникам. Під час обшуків вилучено бухгалтерські документи, комп’ютерну техніку та гроші.

На майно директора і головного бухгалтера (нерухомість, транспортні засоби, земельну ділянку) накладено арешт.

Організатору та учасникам ОЗГ інкримінують розтрату коштів в особливо великих розмірах, вчинену організованою групою, та службове підроблення документів (ч. ч. 2, 3, 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України). Санкція статей передбачає покарання до 12 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Директору та його заступникам суд застосував запобіжні заходи у виді тримання під вартою з правом внесення застави, яку підозрювані внесли. Питання щодо запобіжного заходу останньому фігуранту вирішується.

Процесуальне керівництво здійснює Вінницька окружна прокуратура. Оперативний супровід – УСР у Вінницькій області, УСБУ у Вінницькій області.

Відділ комунікації поліції Вінницької області