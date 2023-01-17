Розтрата понад ₴220 тис. бюджетних коштів під час обслуговування обладнання спецпідприємства у зоні ЧАЕС

Прокурори Вишгородської окружної прокуратури повідомили про підозру інженеру одного з товариств за фактом співучасті у розтраті чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 191 КК України).

За даними слідства, інженер за попередньою змовою із посадовцем одного із структурних підрозділів державного спеціалізованого підприємства «Центральне підприємство поводження з радіоактивними відходами» заволоділи понад 220 тис. грн бюджетних коштів під час обслуговування обладнання підприємства.

Підозрюваний склав та безпідставно вніс до акту виконаних робіт відомості про роботу, яка фактично не проведена. Надалі на підставі цього офіційного документа державне спеціалізоване підприємство перерахувало кошти за нібито виконані роботи. Таким чином спричинено збитки державі на суму понад 220 тис. грн.

Досудове розслідування здійснювалося відділом поліції № 1 Вишгородського районного управління поліції ГУ Нацполіції в Київській області.

Стосовно інших учасників вказаного злочину, матеріали виділені в окреме кримінальне провадження.

Нагадаємо, що відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська обласна прокуратура