Розтрата понад ₴5 млн. бюджетних коштів під час закупівлі неякісних товарів військового призначення

За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора шести службовим особам одного з державних підприємств Укроборонпрому повідомлено про підозру у розтраті коштів (ст. 191 КК України).

За даними слідства, службові особи держпідприємства в березні 2022 року під час активної фази збройної агресії РФ здійснили закупівлю товарів військового призначення на суму понад 5 млн грн.

Проте, вони не відповідали умовам договору щодо якості таких товарів та були непридатні для фактичного використання. В подальшому їх передали одній із військових частин Збройних Сил України для виконання бойових завдань.

Факти не відповідності технічним умовам продукції та втрати активів держпідприємства встановлено комплексом судових експертиз та інших доказів, отриманих за результатами проведення слідчих дій.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється детективами Бюро економічної безпеки України, оперативний супровід – працівниками СБУ.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора