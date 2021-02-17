Розтрата понад ‘630 тис. бюджетних коштів — повідомлено про підозру заступнику начальника управління АТ «Харківобленерго»

За процесуального керівництва Харківської місцевої прокуратури № 3 повідомлено про підозру заступнику начальника управління АТ «Харківобленерго» за фактом розтрати чужого майна шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 КК України).

За інформацією керівника місцевої прокуратури Руслана Скуратовича, досудовим розслідуванням встановлено, що упродовж 2017 один з заступників начальника управління АТ «Харківобленерго» здійснював технічний нагляд за виконанням електромонтажних та будівельних робіт, пов’язаних з підключенням абонентів до мережі електропостачання, на замовлення АТ «Харківобленерго».

З метою заволодіння коштами АТ «Харківобленерго» один з заступників начальника управління підписував акти на закриття підземних робіт та акти приймання виконаних робіт з завідомо недостовірними відомостями щодо обсягів робіт. Зокрема, до акту виконаних робіт включено витрати на залучення будівельної техніки, придбання матеріалів, які фактично не використовувались, а роботи — не виконувались.

За результатами проведених експертиз встановлено, що вартість виконаних робіт є вчетверо меншою, ніж зазначено в актах виконаних робіт. Таким чином, державі завдано збитків на суму понад 630 тис. грн.

За місцем мешкання підозрюваного проведено обшук, вилучено печатки та документи, що мають відношення до кримінального провадження, досудове розслідування триває.

Досудове розслідування здійснюють слідчі відділу поліції №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області. Оперативний супровід здійснюють співробітники Управління СБ України в Харківській області.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури