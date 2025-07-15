Розтрата та заволодіння понад 5,2 млн. бюджетних коштів на ремонті доріг – на Полтавщині підозрюють сільського голову та директора двох товариств

За процесуального керівництва Решетилівської окружної прокуратури викрито сільського голову з Полтавського району та директора двох товариств за підозрою у розтраті та заволодінні понад 5,2 млн грн бюджетних коштів.

Упродовж квітня-липня 2023 року сільський голова та директор уклали понад 100 договорів на ремонт доріг на території громади. Після ремонту вони підписали акти виконаних робіт, завищивши вартість щебеню та обсяги робіт. На підставі цих документів двом товариствам із місцевого бюджету було безпідставно перераховано понад 5,2 млн грн, а територіальна громада зазнала збитків на вказану суму.

Дії сільського голови та директора кваліфіковано за ч. 5 ст. 191 та ч. 1 ст. 366 КК України (розтрата та заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, вчинені за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану та службове підроблення).

Досудове розслідування та оперативний супровід у кримінальному провадженні здійснюють слідчі ВП № 3 та сектор спецполіції Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Полтавської обласної прокуратури