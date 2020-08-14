Розтрата, зловживання, підроблення: повідомлено про підозру екс-голові Києво-Святошинської райради

Прокуратура повідомила про підозру депутату Києво-Святошинської районної ради за фактами розтрати бюджетних коштів шляхом зловживання службовим становищем та підроблені офіційних документів (ч. 2 ст. 191, ч. 1ст. 366 КК України).

За даними слідства, у листопаді 2016 року підозрюваний, будучи головою Києво-Святошинської районної ради, уклав договір з товариством про здійснення капітального ремонту приміщень адміністративної будівлі райради.

У подальшому, експосадовець, зловживаючи своїм службовим становищем, достовірно знаючи, що товариство умови договору не виконало, вніс завідомо неправдиві відомості до офіційних документів. На підставі яких, підрянику з місцевого бюджету незаконно перераховано 1,2 млн грн.

Згідно висновком судової будівельно-технічної експертизи вартість невиконаних робіт складає більше 70 тис грн.

Досудове розслідування триває. Процесуальне керівництво за досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснюється Києво-Святошинською місцевою прокуратурою.

У разі доведення вини, особі загрожує покарання у виді обмеження волі на строк до 5 років або позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Примітка: відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається не винуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба прокуратури Київської області