Розтратили 36 млн. на обладнанні для літаків – судитимуть учасників злочинної організації

Прокурори Офісу Генерального прокурора скерували до суду обвинувальний акт стосовно трьох учасників злочинної організації, які здійснили розтрату бюджетних коштів в особливо великих розмірах та легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом.

Їм інкриміновано створення злочинної організації, а також участь у ній, службове підроблення, розтрату бюджетних коштів в особливо великих розмірах та легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом (ст. 255, ст. 366, ст. 191, ст. 209 КК України).

Слідство встановило, що колишній директор державного підприємства оборонно-промислового комплексу з метою заволодіння державними коштами створив та очолював злочинну організацію, до складу якої залучив дев’ятьох осіб. Вони виконували його вказівки відповідно до відведених ролей.

Очолюване організатором держпідприємство здійснювало удаване постачання обладнання, яке використовується виключно у складі бойових військових літаків та спеціально призначене для військового використання компонентів літальних апаратів.

Це обладнання керівник злочинної організації отримував із необлікованих у встановленому порядку залишків на підприємстві, які були сформовані ще під час розпаду радянського союзу. В подальшому він передавав обладнання підконтрольним особам, які оформлювали удавані договори закупівлі та підписували відповідні документи для надання видимості законності проведених закупівель.

Таким чином у 2021-2023 роках учасники злочинної організації провели 10 оборудок щодо удаваного постачання обладнання військового призначення підприємству на загальну суму понад 36 млн грн.

Під час досудового розслідування чотири учасники злочинної організації пішли на угоду зі слідством, відповідно до якої вони надали викривальні покази відносно організатора та зобов’язуються у найкоротші терміні відшкодувати підприємству оборонного сектору збитки у розмірі майже 5 млн грн і перерахувати на підтримку Збройних Сил України кошти в розмірі майже 1 млн грн.

Загалом під час досудового розслідування за клопотанням прокурорів вже стягнуто з підозрюваних та перераховано на підтримку Збройних Сил України кошти у розмірі майже 3 млн грн.

Троє осіб на даний час ухиляються від органу досудового розслідування та перебувають у розшуку.

Заходи з документування та викриття здійснювалися прокурорами спільно зі детективами Бюро економічної безпеки України за оперативного супроводу Департаменту контррозвідки СБУ.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора