Розтратили майже чверть мільйона гривень на закупівлях пального – повідомлено про підозру начальнику столичного КП та його заступнику

За процесуального керівництва Деснянської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру начальнику одного із комунальних підприємств Деснянського району м. Києва та його заступнику за фактом розтрати бюджетних коштів під час здійснення закупівлі паливно-мастильних матеріалів (ч. 2 ст. 191 КК України).

Згідно з матеріалами слідства, у вересні 2021 року комунальним підприємством проведено відкриті торги на закупівлю нафти і дистилятів. За результатами проведеної процедури закупівлі переможцем визнано товариство із найнижчою ціновою пропозицією та укладено договір про закупівлю 33 тис. літрів бензину та 102 тис. літрів дизельного пального.

У подальшому начальником комунального підприємства та його заступником укладено низку додаткових угод до основного договору, що призвело до завищення ціни на продукцію.

Крім цього, збільшення вартості за товар потягло за собою зменшення кількості поставок бензину та дизельного пального, ніж визначено закупівлею.

Висновком економічної експертизи встановлено придбання комунальним підприємством паливно-мастильних матеріалів за завищеними цінами на суму понад 223 тис. грн.

Санкція статті передбачає до 5 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Досудове розслідування здійснюється слідчими Деснянського УП ГУНП в м. Києві за оперативного супроводження ГУ СБУ у м. Києві та Київській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Київської міської прокуратури