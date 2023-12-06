Розтратили понад ₴5,8 млн. зарплатного фонду: на Вінниччині повідомили про підозру посадовицям міськради

Загалом поліцейські задокументували 66 епізодів протиправної діяльності зловмисниць. За вчинене підозрювані ризикують до восьми років провести за ґратами.

За словами т.в.о. заступника начальника слідчого управління Євгена Кронівця, 61-річна головна бухгалтерка управління однієї з міських рад області разом зі старшою економісткою майже п’ять років нараховували собі кошти, призначені для виплати заробітної плати працівникам структурних підрозділів, установ та закладів, підпорядкованих управлінню.

Досудовим розслідуванням встановлено, що зловмисниці вказували завищені суми у зведеній відомості, формували відповідну документацію та подавали її до Управління державної казначейської служби для перерахування коштів на банківський рахунок. Таким чином у період з 2017-2021 та січня-червня 2022 вони привласнили понад 5 800 000 гривень.

Про вказані зловживання стало відомо керівництву після звільнення з посади головної бухгалтерки. Поліцейські провели перевірку й зазначені факти знайшли своє підтвердження.

Ексголовній бухгалтерці слідчі слідчого управління ГУНП у Вінницькій області за процесуального керівництва Вінницької обласної прокуратури повідомили про підозру у розтраті чужого майна шляхом зловживання своїм службовим становищем (ч. 2, 3, 4 ст. 191 Кримінального кодексу України). ЇЇ 51-річну спільницю підозрюють у пособництві (ч. 5 ст. 27 ч. 2, 3, 4 ст. 191 ККУ).

Покарання, яке загрожує підозрюваним – до восьми років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Вінницької області