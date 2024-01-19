Розтратив майже пів мільйона на закупівлі медматеріалів: викрито ексгендиректора Одеського облцентру екстреної меддопомоги і медкатастроф

Чоловіку повідомили про підозру. За розтрату чужого майна у великих розмірах йому загрожує до восьми років ув’язнення.

Слідчі відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Одеській спільно з працівниками Управління СБУ в Одеській області встановили, що фігурант, будучи призначеним виконувачем обов’язків генерального директора комунального підприємства «Одеський обласний центр екстреної медичної допомоги і медицини катастроф» у 2022 році свідомо уклав договір з фізичною особою підприємицею, що займалась оптовою торгівлею фармацевтичними товарами, на закупівлю медичних матеріалів, вартість яких була значно вища за ринкову.

Понад 800 тисяч гривень посадовець заплатив за гемостатичні бинти та компресійні гемостатичні губки, переплативши на закупівлі майже 500 тисяч гривень.

Зібравши достатньо доказів, слідчі обласної поліції під процесуальним керівництвом Одеської обласної прокуратури повідомили фігуранту про підозру у розтраті чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненій у великих розмірах, в умовах воєнного стану. Цей злочин кваліфікується за ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України. Наразі поліцейські клопочуть про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Правопорушнику загрожує покарання позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Відділ комунікації поліції Одещини