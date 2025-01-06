Розвідка перехопила наказ російського командира про страту українського військового

У перехопленій українською розвідкою розмові окупантів, командир підрозділу зі складу 60 окремої мотострілкової бригади 5 армії зс рф віддає злочинний наказ на страту військовополоненого Сил оборони України.

Це черговий доказ системного порушення норм міжнародного гуманітарного права окупаційною армією. Ведучи злочинну війну, російська армія не гребує вдаватись до найбільш підлих та ницих злочинів.

ГУР МО України нагадує ― за кожен здійснений проти українського народу воєнний злочин буде справедлива відплата.

Головне управління розвідки МО України