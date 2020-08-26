Рука руку миє: суд виправдав суддю, яка звільнила з-під варти командира «Беркута»

Шевченківським районним судом м. Києва ухвалено виправдувальний вирок судді Печерського районного суду міста Києва, яка обвинувачувалась у постановленні завідомо неправосудних рішень.

Згідно матеріалів слідства, суддя Печерського районного суду міста Києва у 2014 році своїм рішенням незаконно звільнила з-під варти колишнього командира роти спецпідрозділу «Беркут», підозрюваного у вбивстві активістів Євромайдану, та безпідставно застосувала відносно нього запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Крім того, іншим рішенням вказана суддя скасувала постанову прокурора про відмову в задоволенні клопотання адвоката щодо закриття кримінального провадження, зобов’язавши прокурора прийняти таке рішення.

За результатами досудового розслідування судді було повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.1, 2 ст. 375 КК України та обвинувальний акт 18.05.2015 був скерований до суду для розгляду по суті.

Під час дебатів прокурор підтримав весь обсяг наведених у суді доказів та попросив суд призначити обвинуваченій покарання у вигляді 7 років позбавлення волі.

За результатами судового розгляду Шевченківський районний суд м. Києва дійшов висновку про відсутність в діях судді складу інкримінованих кримінальних правопорушень.

Прокуратура з таким рішенням не погоджується та готує апеляційну скаргу.

Прес-служба прокуратури міста Києва