Руководство ВДНХ сообщило о попытке рейдерского захвата территории на ₴60 млн.

Апелляционный хозсуд признал законным договор с частной компанией, заключенный без согласия «Экспоцентра». Теперь решение – за судом высшей инстанции

Частная компания «ВиДи-Искусство» осуществляет попытки изъять у Национального комплекса «Экспоцентр Украины» (ВДНХ) в Киеве 1 га государственной земли оценочной стоимостью 60 млн грн. Об этом в Facebook сообщил гендиректор комплекса Евгений Мушкин.

По его словам, эти попытки проходили в несколько этапов. Изначально представители «ВиДи-Искусство» несколько раз обращались к ВДНХ с предложением передать им землю. В частности, подписать договор «личного земельного сервитута», чтобы управлять сооружением и территорией, находящейся рядом. Но компания получила отказ.

При этом 6 августа 2020-го Хозсуд Киева решил, что этот договор уже считается заключенным без согласия ВДНХ.

«С помощью судебной системы частная компания осуществляет поэтапный рейдерский захват части территории Национального комплекса «Экспоцентр Украины«, – отметил гендиректор.

В свою очередь ВДНХ обратился в Северный апелляционный хозсуд. Однако постановлением от 4 февраля суд отклонил апелляционную жалобу «Экспоцентра», приняв решение в пользу «ВиДи-Искусство».

«Вопреки нашим попыткам защитить место досуга миллионов людей компания получает от суда разрешение использовать государственную землю ВДНХ приблизительной стоимостью в 60 млн грн по своему усмотрению и производить любую хоздеятельность… Рассчитываем на то, что суд высшей инстанции восстановит справедливость и защитит государственную собственность и интересы граждан«, – добавил Мушкин.

Также он уточнил, что «ВиДи-Искусство» владеет нежилым домом на территории «Экспоцентра». Эта компания входит в состав «ВиДи-Групп», которой принадлежит одна из крупнейших сетей автосалонов в стране.

Мурашкин отметил, что руководство «ВиДи-Групп» даже предлагало ему «компромисс»: они уменьшают площадь территории в своих требованиях, а «Экспоцентр» соглашается. Однако он отказал.

Само здание на территории ВДНХ, находящиеся в собственности компании, построено в 1958 году. Это бывший ресторан «Весна», который в 1991 году передали в коммунальную собственность вместе с другими объектами.

При этом 20 лет назад столичная власть продала это здание частной компании. К объекту ведет дорога от КПП со стороны Голосеевского проспекта, по которой можно добраться к зеленому участку рядом с домом. Именно эта территория вместе с дорогой и сквером стала объектом посягательства и поводом для судебного разбирательства.

Елена Бутурлим, UBR