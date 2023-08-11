Рускій мір: подружжя з Волгоградщини вбило трьох чоловіків менше, ніж за рік

У злочинах їм допомагав знайомий.

6 серпня неподалік станції Котельникова зібралася компанія відпочиваючих. Серед них були чоловік та дружина, Любов та Олексій Тішини, Олександр Григор’єв, В’ячеслав Мамончев та ще один чоловік.

Як це часто буває, під час розпивання алкоголю відпочиваючі посварилися один з одним і останньому чоловікові не пощастило: його забили до смерті. Вбивці сховали труп у яму, присипали землею та спокійно пішли з місця злочину. Щоправда, залишився невеликий осад у вигляді зайвого свідка.

8 серпня Тішини та Григор’єв покликали Мамончева, який став свідком вбивства, на рибалку. Кльов обіцяв бути добрим. На березі річки Аксай Курмоярський компанія знову почала випивати, але до риби так і не дійшла. Рибалка була лише приводом: Тішини і Григор’єв хотіли позбавитися свідка. Вони побили Мамончева до втрати свідомості та скинули тіло у річку.

Наступного дня трійцю затримали поліцейські. Вони зізналися у двох вбивствах та здивували слідчих ще одним трупом. У жовтні 2022 року трійця відпочивала в Котельниковому з якимось Редькіним, і в запалі сварки його також забили до смерті. Тіло чоловіка скинули в колодязь. Після визнання поліція перевірила вказане місце і дійсно знайшла там труп чоловіка, що сильно розклався. У підсумку на рахунку Тішиних та Григор’єва виявилося щонайменше троє людей. Слідство продовжується. // Baza