«Рятували гроші на рахунку від несанкціонованого втручання» – шахраї ошукали жителів Вознесенщини на суму понад ₴87 тисяч

До чергової частини Вознесенського районного управління поліції звернулася мешканка райцентру з повідомленням про те, що її ошукали шахраї.

За словами 57-річної жінки, на її мобільний зателефонував невідомий, який представився працівником банківської установи, та повідомив, що є загроза шахрайських дій відносно її карткових рахунків. І для того, щоб убезпечитись від протиправних дій, потрібно надати персональні дані так код з смс-повідомлення. Після того як жінка надала всю інформацію, з її рахунку зникли 21 700 гривень.

Того ж дня до відділення поліції № 3 Вознесенського райуправління звернувся 29-річний житель м. Южноукраїнська з заявою про те, що він став жертвою аферистів. Потерпілий повідомив, що на його мобільний зателефонував невідомий, який представився працівником банку та повідомив, що шахраї намагаються зняти гроші з його банківської картки, тому наявні кошти терміново потрібно перерахувати на інший рахунок, який вказав співрозмовник. Через деякий час з рахунку потерпілого зникли 65 500 гривень.

За вказаними фактами слідчі розпочали кримінальні провадження за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України «Шахрайство». Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років.

Шановні громадяни, пам’ятайте, справжні співробітники банку або працівники державних установ не запитують таку інформацію, бо вона є конфіденційною, так діють лише аферисти!

Щоб не стати жертвою шахрайства з банківськими картками, дотримуйтесь простих правил:

-нікому не повідомляйте дані вашої банківської картки, особливо ПІН-код та CVV2-код, навіть особам, які представляються працівниками банку;

– запишіть у свій телефон номер «гарячої лінії» вашого банку і при виникненні підозри щодо шахрайства відразу телефонуйте до банку з проханням заблокувати картку;

-не розголошуйте коди, які приходять вам на мобільний телефон під час здійснення операцій з банківською карткою;

– замовте у банку послугу смс – повідомлень щодо будь-яких транзакцій з вашого рахунку, це дозволить оперативно реагувати на будь-які неправомірні дії з вашими коштами.

Будьте уважними та обережними! Не поспішайте проводити будь-які операції за вказівками телефонних незнайомців.

Якщо ж ви все таки потрапили до шахрайської пастки, одразу зверніться до найближчого відділення поліції або телефонуйте на спецлінію 102.

Вознесенське районне управління поліції