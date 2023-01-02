«Рятуючи» доньку з поліції в Польщі, жінка віддала шахраям 20 000 гривень

До поліції звернулась 75-річна рівнянка, що вона потрапила на «гачок» аферистів.

Пенсіонерка розповіла, що на мобільний зателефонував невідомий та запевнив, що її донька, яка наразі проживає у Польщі, спричинила ДТП та перебуває у поліції. Аби «залагодити» усі питання, потрібні кошти.

Жінка повідомила, що має лише 20 тисяч гривень. Псевдополіцейський погодився і на таку суму та назвав номер картки. Кількома платежами рівнянка за допомогою терміналу перерахувала усю суму.

Зловмисник постійно спілкувався по телефону, а потім наказав усі чеки розірвати та викинути.

Коли ж пенсіонерка повернулася додому – одразу зателефонувала дочці, яка повідомила, що з нею все гаразд і до поліції вона не потрапляла.

За цим фактом триває досудове розслідування.

Правоохоронці вкотре застерігають: у разі надходження таких дзвінків, варто перервати розмову та особисто зателефонувати родичу, який нібито потрапив у біду, та переконатися у правдивості інформації.

Відділ комунікації поліції Рівненської області