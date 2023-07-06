«Рятуючи» доньку з поліції, жінка віддала шахраям майже 90 тисяч гривень

На мобільний телефон 66-річної жительки Вараша зателефонувала нібито дочка, яка запевнила, що перебуває у поліції.

«Затримана» схвильовано та поспіхом повідомила, що коли вийшла із магазину, дверима штовхнула дитину, яка отримала тяжкі травми і перебуває в реанімації. Потому розмову продовжив чоловік, який представився слідчим і наголосив, що за грошову винагороду відкривати кримінальне провадження не буде, а відтак — донька уникне відповідальності. Озвучена першопочаткова сума становила 50 тисяч: жінка переказала їх кількома платежами через термінал на вказані рахунки. А вже після цього шахраї почали вимагати гроші через «погіршення» стану здоров’я дитини.

Відтак, за порятунок дочки 66-річна жінка перерахувала загалом 87 575 тисяч гривень.

Упродовж всієї телефонної афери жінку постійно «тримали» на зв’язку, аби вона не змогла ні з ким сконтактувати.

Вже потім матір з’ясувала, що із дочкою, яка проживає в іншій області, все гаразд і звернулася до поліції.

За фактом шахрайства розпочато досудове розслідування.

Правоохоронці застерігають громадян: якщо ваш родич потрапив у біду, варто одразу перервати розмову та зателефонувати ймовірному потерпілому, чи з ним все гаразд або одразу звертайтеся на спецлінію 102.

Відділ комунікації поліції Рівненської області