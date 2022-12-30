Рибалку з Чорнобильської зони ув’язнили на 4 роки за підкуп прокурора

Іванківський районний суд Київської області визнав чоловіка винним у пропозиції неправомірної вигоди.

Про це повідомляє «Судовий репортер» із посиланням на вирок від 27 грудня.

За матеріалами справи, у лютому 2016-го чоловік прийшов у кабінет начальника Чорнобильського відділу Броварської місцевої прокуратури. Як керівник ТОВ «Іванківський рибгосп» він нібито запропонував прокуророві від 20 до 50 тисяч гривень за сприяння у незаконному вилові риби в річці Прип’ять та її вивозі за межі Чорнобильської зони відчуження. Допомога прокурора полягала б у невнесенні відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

У подальшому громадянин начебто неодноразово телефонував прокуророві та вимагав зустрічі, щоб передати хабар. Зрештою, одного дня він таки завітав до прокурорського кабінету і під час розмови поклав на стіл чорний поліетиленовий пакет із 20 тисячами гривень. При цьому повідомив, що згодом принесе ще 10 тисяч для начальника поліції.

У судовому засіданні чоловік вину не визнав і запевняв, що прокурор і керівник місцевої поліції хотіли забрати у нього ставок і тому вирішили його так підставити. Розповів, що раніше возив прокуророві рибу, папір, канцелярію просто так, нічого не чакаючи взамін. На його фермі в селі Сукачі одного разу зарізали баранчика і прокурор приїхав та знімав це на відео, а потім через декілька днів прислав туди поліцейських, які все позабирали і повикидали.

Двоє колишніх співробітників обвинуваченого стверджували, що той у їх присутності говорив по телефону з прокурором і останній вимагав харчі і канцелярські вироби. Також прокурор нібито по телефону давав вказівку зарізати йому вівцю.

Дослідивши матеріали негласних слідчих дій щодо зняття інформації з телефону обвинуваченого, а також відео зустрічей, суд робить висновок, що вина є доведеною. Громадянин проявляв пряму заінтересованість та ініціативу в наданні неправомірної вигоди.

Суд критично ставиться до показань чоловіка у засіданні 26 грудня 2022 року, оскільки вони за змістом суперечать показанням які раніше надавались іншому складу суду. Зміна показань розцінюються судом як намагання ухилитися від кримінальної відповідальності.

Чоловіка засудили до 4 років позбавлення волі. Водначас йому зарахують близько пів року попереднього ув’язнення як день за два. Тобто відбувати за ґратами доведеться лише 3 роки.