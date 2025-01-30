Рюкзак, набитий готівкою. З’явилися нові деталі у справі заступника комбрига

За версією слідства, підполковник наживався на виплат підлеглих військовослужбовцях

Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) одержало у розпорядження 1,3 млн грн і $129,1 тис., арештованих у справі за підозрою у злочині військових командирів. Про це повідомляє «Главком» з посилання на дані судового реєстру.

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