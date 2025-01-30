Рюкзак, набитий готівкою. З’явилися нові деталі у справі заступника комбрига

За версією слідства, підполковник наживався на виплат підлеглих військовослужбовцях

Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) одержало у розпорядження 1,3 млн грн і $129,1 тис., арештованих у справі за підозрою у злочині військових командирів. Про це повідомляє «Главком» з посилання на дані судового реєстру.

За матеріалами справи, частину коштів (1,12 млн грн і $11 тис.) слідство вилучило з рюкзака, який належав начальнику логістики-заступнику командира однієї з бригад у званні підполковник. Офіцера здав правоохоронцям його водій, головний сержант взводу ремонту і відновлення автомобілів.

Подія сталася у червні 2024 року. Військовослужбовець перевозив підполковника на службовців автівці. У салоні лежав особистий рюкзак шефа, який, за словами водія, був набитий готівкою. Підлеглий полковника вирішив забрати рюкзака, якого передав співробітникам Державного бюро розслідування у Хмельницькому.