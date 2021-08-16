Самовільна вирубка дерев зі збитками понад півмільйона гривень — прокуратура Харківщини домоглася відшкодування шкоди

Господарський суд Харківської області задовольнив позов Ізюмської окружної прокуратури Харківської області до місцевого лісового господарства про стягнення шкоди, заподіяної незаконною вирубкою дерев.

За інформацією керівника окружної прокуратури Микола Дементьєв, встановлено, що у листопаді 2020 року Державною екологічною інспекцією у Харківській області проведена позапланова перевірка державного підприємства «Балаклійське лісове господарство» в частині охорони, захисту, використання та відтворення лісів при здійсненні лісогосподарської діяльності.

У результаті перевірки виявлена самовільна вирубка 108 дерев. Сума збитків, завданих державі, складає понад півмільйона гривень.

Таким чином, посадові особи державного підприємства «Балаклійське лісове господарство» не забезпечили належну охорону та збереження лісових ресурсів, що призвело до самовільної вирубки.

Вказані протиправні дії стали підставою для направлення прокуратурою до суду позовної заяви в інтересах держави в особі Державної екологічної інспекції у Харківській області.

12 серпня 2021 року господарський суд Харківської області задовольнив позов прокуратури у повному обсязі.

Довідково: наразі рішення суду не набрало законної сили, триває строк на апеляційне оскарження.

Харківська обласна прокуратура