Самовільно зайняли та забудували ділянку на території ландшафтного заказнику «Деснянські луки» – двом особам повідомлено про підозру

За процесуального керівництва Деснянської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру двом місцевим мешканцям за фактом самовільного зайняття земельної ділянки, вчиненому групою осіб, щодо земельних ділянок особливо цінних земель, та самовільного будівництва будівель та споруд на самовільно зайнятій земельній ділянці (ч. 2 ст. 197-1, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 197-1 КК України).

Згідно з матеріалами слідства, двоє жителів Деснянського району самовільно, за відсутності будь-яких правових підстав, зайняли належну столичній громаді земельну ділянку на території ландшафтного заказнику місцевого значення «Деснянські луки» та прибережної захисної смуги річки Десенка.

У подальшому вони здійснили на ній самовільне будівництво, встановили тимчасові споруди, огородили парканом та розмістили заклад громадського харчування з зоною відпочинку для здійснення підприємницької діяльності.

В межах слідства з залученням фахівців Державної екологічної інспекції Столичного округу проведено огляд самовільно зайнятої земельної ділянки, встановлені її розміри та факт зайняття земель природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення і прибережної захисної смуги.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває та здійснюється Деснянським управлінням поліції ГУ НП в м. Києві.

Пресслужба Київської міської прокуратури