Санкційний список контрабандистів доповнили громадянин Німеччини, два українця, а також 24 їх підприємства

Двоє громадян України й один громадянин Німеччини, а також 24 пов’язаних із ними компанії доповнили санкційний список контрабандистів Ради національної безпеки і оборони України, повідомив секретар РНБО Олексій Данілов.

«Ми почали свого часу працювати з тією категорією людей, яких називають у народі контрабандистами.

Не всі з них увійшли до попередніх списків. Ці списки було доповнено. Цього разу цей список формувала не Служба безпеки України, а Міністерство внутрішніх справ на чолі з міністром Денисом Анатолійовичем Монастирським», — сказав Данілов на брифінгу за підсумками засідання РНБО у п’ятницю ввечері.

За його словами, до списку ввійшли три фізичні особи: громадянин Німеччини 1986 р.н. Александр Акст, громадянин України 1974 р.н. Валерій Фальковський, а також громадянин України 1984 р.н. Владислав Студенець.

«Крім того, 24 компанії, афілійовані з цими особами, також увійшли до цього списку», — додав секретар РНБО.

Він наголосив, що РНБО не має наміру зупиняти свою роботу щодо боротьби з контрабандистами.

«Ми їх відстежуватимемо, і хто й надалі буде займатися цією ганебною справою, підпадатиме під санкції Ради нацбезпеки і оборони», — резюмував Данілов. // Інтерфакс-Україна