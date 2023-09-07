САП і НАБУ повідомили Коломойському і п’ятьом експрацівникам Приватбанку про підозру в заволодінні понад ₴9,2 млрд.

7 вересня Спеціалізована антикорупційна прокуратура і Національне антикорупційне бюро повідомили про підозру колишньому кінцевому бенефіціарному власнику ПриватБанку Ігореві Коломойському.

Як повідомляє САП, підозри отримали ще п’ятеро колишніх працівників банківської установи. Усіх звинувачують у заволодінні понад 9,2 млрд грн коштів ПриватБанку.

За інформацією прокуратуриупродовж січня – березня 2015 року один з власників ПриватБанку для подальшого фінансування підконтрольної офшорної компанії та збільшення власної частки у статутному капіталі банку розробив злочинний план заволодіння коштами фінустанови.

Він залучив п’ятьох працівників банку, серед яких був голова правління ПАТ КБ «ПриватБанк»; заступник керівника напрямку – директор департаменту міжбанківського дилінгу банку, який одночасно був довіреним представником компанії-нерезидента, пов’язаної з АТ КБ «ПриватБанк»; заступник голови правління «ПриватБанку» – директор казначейства; начальник департаменту підтримки міжбанківських операцій казначейства та заступник керівника Департаменту з обслуговування рахунків ЛОРО банків-кореспондентів, нерезидентів головного офісу ПАТ КБ «ПриватБанк».

“Схема злочину полягала у штучному створенні організованою групою зобов’язання банку виплатити одній з підконтрольних компаній понад 9,2 млрд грн за нібито зворотній викуп власних облігацій за завищеною вартістю, шляхом підробки відповідних документів. Частина цих коштів, а саме понад 446 млн грн, була легалізована шляхом перерахування під виглядом операцій з купівлі-продажу цінних паперів на особистий рахунок кінцевого бенефіціара «ПриватБанку» через ряд фінансових операцій з підконтрольними компаніями, та в подальшому внесені ним до статутного капіталу банку з метою виконання вимог Програми фінансового оздоровлення «ПриватБанку»”, – повідомила САП.