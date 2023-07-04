САП оскаржила запобіжний захід голові Тернопільської облради, готує клопотання про його відсторонення з посади

Прокурор САП подав до суду апеляційні скарги на запобіжні заходи голови Тернопільської облради Михайла Головка та двох заступників голови Тернопільської ОВА. Також готується клопотання про відсторонення Головка від займаної посади.

Про це УНН інформує з посиланням на оприлюднене у вівторок повідомлення САП.

«Прокурор САП подав до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду апеляційні скарги на рішення слідчого судді, якими голові Тернопільської обласної ради та двом заступникам голови Тернопільської ОВА обрано запобіжні заходи у виді тримання під вартою з альтернативою внесення понад 805 тис. грн застави», – ідеться в повідомленні.

Повідомляється, що прокурор не погоджується з розміром застави, визначеною слідчим суддею, та у суді апеляційної інстанції, зважаючи на тяжкість злочину, наполягатиме на застосуванні більш суворого запобіжного заходу – тримання під вартою з альтернативою внесення застави обсягом 13 млн грн для голови Тернопільської облради, 10 млн грн – для першого заступника голови Тернопільської ОВА та 8 млн грн – іншого заступника.

«Крім того, оскільки злочин, який інкримінується голові Тернопільської облради, пов’язаний із займаною ним посадою та виконанням службових повноважень, стороною обвинувачення готується клопотання про відсторонення особи від займаної посади», – зазначається в повідомленні.

У САП повідомили, що двоє заступників голови Тернопільської ОВА з березня 2023 року увільнені від виконання своїх посадових обов’язків.

Вищий антикорупційний суд взяв під варту голову Тернопільської обласної ради Михайла Головка на 60 діб, але при цьому визначив заставу у розмірі 805 200 гривень.

Згодом за голову Тернопільської обласної ради Михайла Головка внесли заставу у 805 200 гривень і його звільнили з-під варти.

Перед цим НАБУ повідомило, що затримало голову Тернопільської облради та двох заступників голови Тернопільської військово-цивільної адміністрації на хабарі.

Того ж дня їм повідомили про підозру у проханні надати та одержанні неправомірної вигоди від бізнесмена-волонтера.