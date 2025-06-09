САП вимагає конфіскації квартири, паркомісць та автомобіля ексголови податкової у Чернігівській області

За даними слідства, вона з сім’єю необґрунтовано придбала майно на 8,4 млн грн

За даними слідства, колишня очільниця Державної податкової служби у Чернігівській області та її родичі впродовж 2021–2023 років придбали автомобіль «Volvo» 2020 року випуску, квартиру та чотири паркомісця в житловому комплексі м. Києва загальною вартістю 8,4 млн грн.

«Аналізом офіційних доходів і витрат сім’ї встановлено, що вони не мали достатніх законних доходів для придбання цих активів. Різниця між вартістю майна та законними доходами склала понад 8,4 млн грн. … Зважаючи на викладене, прокурор звернувся до суду з позовом про стягнення з посадової особи активів, законність походження яких викликає обґрунтований сумнів, у дохід держави», – йдеться в повідомлення САП.

Суд уже задовольнив клопотання прокурора Антикорупційної прокуратури про арешт цього майна майно як забезпечення розгляду цивільного позову про конфіскацію майна.

У червні 2023 року Державне бюро розслідувань проводило обшуки у тодішньої голови ДПС Чернігівської області за статею щодо незаконного збагачення (ч. 1 ст. 368-5 КК України).

Тоді слідчі встановили, що мати податківиці у 2023 році набула право власності на квартиру та два паркомісця в одному із елітних житлових комплексів Києва. Ринкова вартість майна складала 12 млн гривень, що суттєво перевищувало офіційні доходи як самої чиновниці, так і її матері.

Слідчі зазначили, що хоча підозрювана через знайому продала свою квартиру та дві земельних ділянки в окупованому Криму, однак ці гроші не могли покрити покупку елітної нерухомості в Києві.

Правоохоронні органи не називали імені підозрюваної, однак з липня 2020 року до січня 2024 року ДПС у Чернігівській області очолювала Людмила Слотюк. До цього у 2018-2020 роках вона була начальником Державної податкової інспекції у Подільському районі міста Києва. // Дзеркало тижня