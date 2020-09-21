СБУ блокувала діяльність потужної «ботоферми», яку координували куратори з Росії

Кіберфахівці Служби безпеки України блокували діяльність потужної «ботоферми», яка використовувалась Росією для розповсюдження деструктивної інформації.

Оперативники спецслужби встановили, що для впливу на електоральні настрої українців, куратори напередодні місцевих виборів поширювали через інтернет неправдиву інформацію, спрямовану на розпалення міжетнічної ворожнечі та пропаганди сепаратизму.

У ході досудового слідства співробітники СБ України встановили, що кілька громадян України та РФ організували у Києві та Запоріжжі роботу так званих «ботоферм», із задіянням спеціалізованого телекомунікаційного обладнання. Зловмисники, використовуючи SIM-картки українських та іноземних операторів мобільного зв’язку, створювали та продавали через заборонені в Україні платіжні системи РФ анонімні віртуальні акаунти для поширення фейкових новин про політичну ситуацію в Україні.

Під час проведення обшуків за адресами перебування організаторів протиправної схеми вилучено техніку та сім-картки на суму понад 1 мільйон гривень, а саме: 3 сім-банки на 16 портів кожен, 2 сім-банки на 32 порти, 14 сім-банків на 128 портів, 9 VoIP шлюзів на 32 порти кожен та понад 22 тисячі сім-карток, а також комп’ютерне обладнання, на якому розміщувався віртуальний сервер зі спеціалізованим програмним забезпеченням.

Триває досудове слідство.

Операція проводилась Департаментом контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки СБУ спільно з Солом’янським управлінням поліції ГУ Нацполіції м. Києва під процесуальним керівництвом Київської місцевої прокуратурою № 9.

СБУ