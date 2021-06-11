СБУ блокувала діяльність сall-центрів, які надавали комерційні послуги компаніям країни-агресора

Кіберфахівці Служби безпеки України припинили діяльність мережі call-центрів у Кропивницькому і Кривому Розі. Організатори надавали віддалені послуги комерційним структурам, офіційно зареєстрованим у країні-агресорі та ТОТ АР Крим, у тому числі санкційній компанії «Яндекс».

Оперативники спецслужби також встановили, що оператори call-центрів збирали інформацію про персональні дані, реквізити платіжних карток та засоби доступу до банківських рахунків, електронних грошей і електронних платіжних систем своїх українських клієнтів. Перевіряється інформація про передачу бази даних замовникам з країни-агресора.

Співробітники СБ України задокументували, що call-центри не були зареєстровані в Україні як суб’єкти господарської діяльності. У такий спосіб вони ухилялися від сплати податків і обов’язкових платежів до держбюджету.

Організатори залучали до роботи до 150 операторів, які працювали у дві зміни.

У ході обшуків в офісних приміщеннях call-центрів правоохоронці вилучили:

понад 100 магнітних носіїв інформації;

120 персональних комп’ютерів з програмним забезпеченням російської компанії «Яндекс»;

4 сервери;

документальні матеріали, свідоцтва та ліцензії, видані фіскальними органами РФ.

Одному з організаторів роботи call-центрів повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень за ч. 2 ст. 200 Кримінального кодексу України та обрано запобіжний захід.

Триває досудове слідство.

Заходи із викриття протиправної діяльності проводило Управління СБУ в Кіровоградській області спільно зі слідчими Головного управління Національної поліції у Кіровоградській області за процесуального керівництва Кропивницької окружної прокуратури.

СБУ