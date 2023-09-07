СБУ блокувала два підпільних канали, через які російська зброя потрапляла до рук криміналітету (фото)
Служба безпеки запобігла незаконному продажу зброї та боєприпасів з Дніпропетровської та Херсонської областей.
У результаті оперативних заходів затримано організаторів двох підпільних каналів збуту засобів ураження, які продавали зброю, здобуту у місцях колишніх боєзіткнень на території деокупованих районів.
Серед вилученого у зловмисників – вибухівка, бойові гранати, протитанковий гранатомет і автомати Калашникова російського виробництва.
Встановлено, що, наприклад, російський автоматичний карабін АК-12 вони хотіли продати за майже 60 тис. грн, а вартість гранатомета оцінювали у 14,5 тис. грн.
Зловмисники підшукували своїх клієнтів через власні зв’язки серед представників кримінального середовища.
Так, на Дніпропетровщині:
затримано одного з фігурантів, який підготував до продажу цілий арсенал «трофейних» засобів ураження.
Зброю та боєприпаси він зберігав у власному помешканні, в якому виявлено:
- ручний кулемет Калашникова;
- 2 автомати: АК-12 та АК-74;
- 8 гранатометних пострілів;
- 9 бойових гранат;
- вибухові речовини з детонатором;
- понад 1 тис. набоїв різного калібру.
Крім того, зі схрону зловмисника вилучено понад 40 артилерійських снарядів.
На Херсонщині:
затримано ще одного фігуранта, який намагався незаконно продати автомат Калашникова з набоями та російський гранатомет типу «РШГ-2».
Також під час обшуків у приватному помешканні затриманого вилучено:
- гранати РГД-5;
- гранатометні постріли;
- набої калібру 5,45.
На підставі зібраних доказів обом затриманим повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) та обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою.
Зараз вони під вартою. Зловмисникам загрожує до 7 років тюрми.
Усі вилучені засоби ураження планується передати на потреби Сил безпеки та оборони України.
Комплексні заходи проводили співробітники СБУ у Тернопільській, Івано-Франківській, Дніпропетровській та Херсонській областях спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва прокуратури.Tweet