СБУ блокувала два підпільних канали, через які російська зброя потрапляла до рук криміналітету (фото)

Служба безпеки запобігла незаконному продажу зброї та боєприпасів з Дніпропетровської та Херсонської областей.

У результаті оперативних заходів затримано організаторів двох підпільних каналів збуту засобів ураження, які продавали зброю, здобуту у місцях колишніх боєзіткнень на території деокупованих районів.

Серед вилученого у зловмисників – вибухівка, бойові гранати, протитанковий гранатомет і автомати Калашникова російського виробництва.

Встановлено, що, наприклад, російський автоматичний карабін АК-12 вони хотіли продати за майже 60 тис. грн, а вартість гранатомета оцінювали у 14,5 тис. грн.

Зловмисники підшукували своїх клієнтів через власні зв’язки серед представників кримінального середовища.

Так, на Дніпропетровщині:

затримано одного з фігурантів, який підготував до продажу цілий арсенал «трофейних» засобів ураження.

Зброю та боєприпаси він зберігав у власному помешканні, в якому виявлено:

ручний кулемет Калашникова;

2 автомати: АК-12 та АК-74;

8 гранатометних пострілів;

​9 бойових гранат;

вибухові речовини з детонатором;

​понад 1 тис. набоїв різного калібру.

Крім того, зі схрону зловмисника вилучено понад 40 артилерійських снарядів.

На Херсонщині:

затримано ще одного фігуранта, який намагався незаконно продати автомат Калашникова з набоями та російський гранатомет типу «РШГ-2».

Також під час обшуків у приватному помешканні затриманого вилучено:

гранати РГД-5;

​гранатометні постріли;

набої калібру 5,45.

На підставі зібраних доказів обом затриманим повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) та обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою.

Зараз вони під вартою. Зловмисникам загрожує до 7 років тюрми.

Усі вилучені засоби ураження планується передати на потреби Сил безпеки та оборони України.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ у Тернопільській, Івано-Франківській, Дніпропетровській та Херсонській областях спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва прокуратури.

Служба безпеки України