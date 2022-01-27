СБУ готує документи для внесення мураєвського телеканалу «НАШ» до санкційного списку — УНІАН

Усі необхідні документи відправлять до РНБО.

Служба безпеки України готує документи для внесення телеканалу «НАШ» до санкційного списку.

Про це УНІАН повідомило джерело у правоохоронних органах.

За словами співрозмовника, наразі СБУ готує для подання до РНБО документи щодо внесення каналу до санкційного списку.

Нагадаємо, що раніше МЗС Британії заявило, що Росія збирається призначити власника телеканалу «НАШ» Євгена Мураєва головою окупаційної адміністрації після вторгнення в Україну. В офіційному прес-релізі було зазначено, що Кремль розглядає можливість вторгнення та окупації України й сподівається поставити в Києві проросійського лідера.

Мураєв відреагував на цю інформацію заявою, що на цей час знаходиться під санкціями РФ через конфлікт з депутатом від «ОПЗЖ» Віктором Медведчуком.

Згодом секретар РНБО Олексій Данілов запевнив, що вся інформація стосовно людей, які підтримують п’яту колону, є у розпорядженні РНБО. За його словами, британська розвідка не повідомила нічого нового щодо Мураєва.

Водночас Данілов зазначив, що не взявся прогнозувати, чи буде запроваджено санкції проти каналу Мураєва «НАШ».

«Я не можу одноосібно це питання вирішувати. Якщо відповідні документи будуть подані до апарату РНБО, вони будуть розглянуті і відповідні рішення будуть прийняті на засіданні РНБО», — зазначив він.