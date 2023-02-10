СБУ і ДБР провели обшуки на об’єктах екснардепа і російського олігарха, які можуть бути причетні до мільярдних корупційних схем в Україні

Співробітники СБУ і ДБР провели серію обшуків у рамках кримінального провадження про зловживання службовим становищем посадовцями ПрАТ «НАК «Надра України».

Слідчі дії відбувалися за місцями фактичного проживання фігурантів та в офісних приміщеннях відповідних компаній, кінцевими бенефіціарами яких є російський олігарх та народний депутат України VIII скликання.

За результатами обшуків виявлено та вилучено:

чорнові записи та документацію, які підтверджують незаконні операції підконтрольних їм комерційних структур;

засоби зв’язку та комп’ютерну техніку;

близько 300 тис. доларів США, 250 тис. євро та 1,5 млн грн готівкою.

Як свідчать матеріали розслідування, внаслідок протиправної діяльності посадових осіб ПрАТ «НАК «Надра України» та низки комерційних структур Україна втратила право на Сахалінське нафто-газове родовище у Харківській області.

І це при тому, що з державного бюджету на розробку даного родовища було витрачено понад 1 млрд грн. За даними геологорозвідувальних робіт, поклади газу на цьому об’єкті становлять щонайменше 15 млрд кубометрів.

Наразі у рамках кримінального провадження за ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання владою або службовим становищем) тривають комплексні слідчо-оперативні заходи для встановлення усіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності.

Заходи з викриття зловмисників проводять співробітники СБУ та ДБР за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

Служба безпеки України