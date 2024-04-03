СБУ і Нацполіція знешкодили на Прикарпатті наркосиндикат, який торгував важкими психотропами

Служба безпеки у співпраці із Національною поліцією нейтралізувала організоване злочинне угруповання, яке виготовляло оптові партії важких психотропів на Прикарпатті. Затримано організатора і трьох основних учасників наркосиндикату.

Зловмисники облаштували на території регіону декілька лабораторій для синтезу особливо небезпечної психотропної речовини – амфетаміну.

Для охорони периметру підпільних цехів фігуранти запускали квадрокоптери із системою відеоспостереження.

Щомісяця фігуранти могли виготовляти до 20 кг «товару» для його подальшого збуту через розгалужену мережу наркодилерів.

Також «під замовлення» учасники угруповання продавали канабіс та наркотичний препарат «Субутекс».

Для пошуку потенційних клієнтів зловмисники використовували власні зв’язки у кримінальних колах.

Підпільний бізнес дозволяв організаторам отримувати регулярний «прибуток» у понад 10 млн грн в місяць.

Встановлено, що для «відмивання» коштів наркоділки купували авто преміум-класу. Наприклад, BMW M8, Porsche Boxster та Alfa Romeo загальною вартістю у понад 200 тис. американських доларів.

У подальшому зловмисники планували розширювати свій наркобізнес та злочинний вплив на території західної України.

За даними слідства, лідерами угруповання були двоє рецидивістів, які раніше вже відбували покарання за наркоторгівлю.

Виробничі «потужності» для виготовлення амфетаміну вони облаштовували у віддалених безлюдних місцях та домоволодіннях і залучали спільників для продажу готової «продукції».

Під час 35 обшуків у затриманих виявлено:

– 5 кг підготовленого до збуту амфетаміну та канабісу;

– обладнання для виробництва та фасування заборонених речовин;

– комп’ютери та мобільні телефони із доказами злочинних дій;

– банківські картки, через які здійснювалися розрахунки за «товар»;

– готівку у різній валюті на загальну суму 300 тис. у гривневому еквіваленті;

– 5 автомобілів преміум-класу.

За матеріалами СБУ затриманим повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів у складі організованої злочинної групи).

Наразі вони під вартою. Їм загрожує до 12 років тюрми. Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх учасників наркобізнесу.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Івано-Франківській області спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Служба безпеки України