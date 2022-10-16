СБУ ідентифікувала 30 нових колаборантів, які вступили до окупаційних органів «мвд» і «генпрокуратуры» на Луганщині

Служба безпеки продовжує системно викривати зрадників і колаборантів на тимчасово окупованих територіях України. В результаті оперативної та слідчої роботи встановлено особи ще понад 30 ворожих поплічників, які вступили до створених окупантами «генеральной прокуратуры» та «мвд» на захопленій частині Луганщини.

Псевдоутворення виконують завдання москви щодо нав’язування кремлівського режиму місцевим жителям та їх залякування. Для цього ворог проводить масові репресії і незаконні затримання громадян.

До потерпілих застосовують психологічний тиск, насильство та погрози фізичної розправи. Зафіксовано численні факти викрадення людей та пограбування їхнього майна.

Так, співробітники СБУ задокументували злочинну діяльність представника так званого «следственного управления по Старобельскому району генпрокуратуры лнр». Зловмисник причетний до організації незаконних переслідувань колишніх українських військових та правоохоронців, які проживають на сході України.

Встановлено, що «посадовець» разом з підлеглими вламувався до помешкань місцевих жителів під приводом сфабрикованих «уголовних дєл». Зловмисники супроводжували свої дії насильством та погрозами вбивства, навіть до людей з інвалідністю.

Наразі слідчі Служби безпеки заочно повідомили йому про підозру за:

ч. 7 ст. 111-1 (колабораційна діяльність);

ч. 2 ст. 162 (порушення недоторканності житла, вчинене із застосуванням насильства або із загрозою його застосування) Кримінального кодексу України.

Крім того, ідентифіковано ворожих поплічників, які вступили до лав так званих «райотделов мвд лнр» у Старобільському та Сватівському районах.

Зловмисники сприяють окупаційному режиму у придушенні спротиву серед українських патріотів.

СБУ встановила адреси перебування, маршрути переміщення та перелік «зв’язків» колаборантів. Тривають заходи для їх притягнення до відповідальності за злочини проти України.

Розслідування проводили співробітники СБУ Донецької та Луганської областей за процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури.

Служба безпеки України