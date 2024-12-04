СБУ ідентифікувала окупантів, причетних до викрадення і знущання з матері правоохоронця

Двом військовослужбовцям збройних сил РФ оголосили підозри в жорсткому поводженні із цивільним населенням.

Тексти оприлюднені на сайті Офісу генпрокурора.

Йдеться про Нікіту Палазніка — командира розвідувальної групи 607 центру спеціального призначення Північно-Кавказького округу Федеральної служби військ нацгвардії РФ.

Другий підозрюваний — Олександр Дугін, помічник гранатометника у стрілецькому батальйоні 204 полку «Донецької народної республіки», який має українське громадянство.

У 2022 році Палазнік і Дугін з іншими невстановленими військовослужбовцям ЗС РФ перебували в місті Ізюм Харківської області. Вони незаконно затримували цивільних мешканців і привозили до катівні, облаштованої у приміщенні залізничної лікарні по вулиці Заводській, 35. Там людей катували, допитували, змушували відмовитися від проукраїнської позиції, здати патріотично налаштованих громадян, військовослужбовців, учасників АТО, правоохоронців тощо.

1 липня 2022 року Палазнік, Дугін і ще шестеро невстановлених солдатів ввірвалися до будинку під приводом обшуку. Там мешкали подружня пара — батьки українського правоохоронця, а також бабуся (мати господині).

Палазнік наказав господині узяти теплі речі, бо вона піде з ними. Коли жінка відмовилася, військовий застосував бійцівський захват «замок», обхопивши за шию і перекривши кисень на 10-20 секунд. Коли жінка почала втрачати свідомість, Палазнік відпустив її і залишався поряд. Потерпілій натягнули шапку на очі і вивели її на вулицю та заштовхали в машину і відвезли до катівні у залізчнній лікарні. Жінка провела там 10 діб і зазнавала постійних знущань.

Солдати примусово роздягали потерпілу і торкалися пальцями її статевих органів.

Дугін вимагав вступити з ним у статевий звʼязок. Коли жінка відмовилась, він пригрозив їй убивством, що її роздягнуть, привʼяжуть на площі, сфотографують і надішлють фото синові. Коли потерпіла відмовилась, Дугін зайшов до сусіднього гаражу і голосно сказав її чоловікові, що мав з нею статевий звʼязок.

Наступного дня жінку відвішували в наручниках до стелі і вимагали інформацію про місцезнаходження сина та його колег по роботі у правоохоронних органах. Коли відповіді не влаштовували, солдати били її по сідницям і тулубу.

Дугін не зміг згвалтувати жінку через фізичний опір і душив її, а потім здійснив проникнення в її тіло в оральний спосіб. Крім того, затриману катували електричним струмом.

Внаслідок сильних психічних страждань жінка намагалася скоїти самогубство. Після десяти днів арешту її відпустили і Дугін при цьому пригрозив їй смертю, якщо вона комусь розповість, що із нею сталося.

У березні 2023 року співучасник цих подій Палазнік отримав звання «Героя Росії» за «мужність і героїзм у зоні спеціальної воєнної операції». // Судовий репортер