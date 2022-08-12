СБУ ліквідувала чотири масштабні канали нелегального виїзду чоловіків за кордон

Служба безпеки України блокувала низку масштабних схем незаконного переправлення осіб призовного віку через державний кордон у період воєнного стану.

Деякі маршрути пролягали у напрямку країни-агресора і тимчасово окупованого Криму.

У Києві:

кіберфахівці української спецслужби нейтралізували діяльність злочинного угруповання, яке організувало так званий «зелений коридор» для чоловіків призовного віку.

Встановлено, що учасниками групи були діючі працівники одного зі столичних комісаріатів, адвокати та лікарі.

За 12 тис. американських доларів вони виготовляли повний пакет фіктивних документів, які давали змогу ухилянтам безперешкодно перетинати державний кордон України.

Завдяки оперативному реагуванню СБУ схему блоковано, а ключового організатора затримано під час передачі грошей і підроблених документів.

У Харківській області:

викрито зловмисників, які «допомагали» військовозобов’язаним виїхати з України. Ділки пропонували бажаючим маршрути до ЄС, але через територію рф.

«Бізнесмени» діяли за таким планом: один – підшуковував клієнтів, інший ˗ перевозив їх до одного з прикордонних селищ на Харківщині, звідки вони мали незаконно потрапити на територію росії.

Вартість таких послуг становила 500 дол. з кожного «втікача».

Однак ця схема так і не «запрацювала» – співробітники СБУ нейтралізували її вже на підготовчому етапі.

На Запоріжжі:

ліквідовано ще один канал незаконного переправлення потенційних призовників через кордон. Цього разу до тимчасово окупованого Криму.

Організатором виявився мешканець Мелітополя. На власному автомобілі він вивозив ухилянтів до тимчасово окупованого міста. Потім передавав пасажирів своїм спільникам, які здійснювали подальше перевезення до анексованого Криму. Звідти «туристи» прямували або до росії, або до Грузії.

Прайс коливався від 5 тис. до 10 тис. грн, залежно від віку та кількості осіб.

Співробітники СБУ зірвали чергову поїздку і затримали перевізника разом з двома пасажирами.

У Чернігівській області:

Служба безпеки затримала ще двох зловмисників, причетних до організації незаконного переміщення чоловіків до білорусі.

Вартість такого «квитка на втечу» становила 100 тисяч гривень з однієї особи.

За цю суму ділки здійснювали транзит призовників на територію іншої країни в обхід пунктів пропуску.

Правоохоронці викрили зловмисників у районі одного з прикордонних населених пунктів. Під час обшуків за місцем перебування зловмисників виявлено: автомат АКМ та магазин з патронами до нього пістолет Макарова з набоями кошти у сумі 100 тисяч гривень.

Наразі у межах кримінальних проваджень тривають слідчо-оперативні дії для притягнення до відповідальності всіх винних осіб, у тому числі організаторів та учасників злочинних схем.

Служба безпеки України